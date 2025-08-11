Кріштіану Роналду зробив пропозицію коханій Джорджині Родрігес
Португальський футболіст Кріштіану Роналду освідчився своїй коханій Джорджині Родрігес після 9 років стосунків
Про це Джорджина повідомила в instagram 11 серпня, опублікувавши фото з обручкою.
"Так, я люблю. У цьому і в усіх моїх життях", - йдеться у підписі.
Іспанська модель Джорджина Родрігес перебуває у стосунках з Кріштіану Роналду з 2016 року. Раніше вона зізналася, що це було "кохання з першого погляду", коли Роналду зайшов у магазин Gucci у Мадриді, де вона працювала на той час. Згодом вони почали разом з'являтися на публіці.
Джорджина взяла на себе роль матері для трьох старших дітей Роналду. Також вони виховують двох спільних дітей.
- Роналду уклав новий контракт "Аль-Насром" із Саудівської Аравії, який розрахований до 2027 року.
