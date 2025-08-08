"Квитки, які купують в останній день, могли б бути дорожчими": в Укрзалізниці висловилися щодо тарифів на пасажирські перевезення

Про це сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає УНІАН.

"Моя позиція, що квитки мають лишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану, оскільки пенсії не особливо збільшуються. При цьому ми вважаємо, що можна вже запровадити певну лібералізацію, щоб люди, які завчасно купують квитки, робили це за найменшим тарифом. Але ті, хто беруть в останній момент, чи квитки, які лишаються, - для них був би динамічний тариф", - заявив він.

Очільник компанії висловив нерозуміння щодо збереження державного регулювання тарифів на вагони класу СВ. Він вважає, що квитки мають залишатися доступними, але водночас пропонує запровадити динамічне ціноутворення для дорожчих категорій, що дозволить залучити додаткові кошти на розвиток пасажирських перевезень.

Водночас компанія офіційно не подавала пропозицій щодо перегляду вартості таких перевезень.

"До завершення воєнного стану квитки мають залишатися по сталих цінах. Люди повинні мати до них доступ. Як на мене, це можна поєднати з тим, що квитки, які беруться в останній день, можуть коштувати дорожче. Це не повинно поширюватися на військових", - наголосив він.