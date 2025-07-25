Укрзалізниця вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів: деталі
З 1 серпня 2025 року аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні будуть верифікувати особу через Дія.Підпис
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в telegram.
Таке нововведення має зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків, кажуть в компанії.
На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:
- №105/106 Одеса — Київ;
- №91/92 Львів — Київ;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №12 Львів — Одеса;
- №27/28 Київ — Чоп.
В Укрзалізниці акцентували, що придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.
"Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+", - додали в компанії.
Також повідомляється, що Укрзалізниця продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.
- Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця вживає заходів для того, щоби придбати квитки на потяги було легше, зокрема активізувала боротьбу з перекупами.
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