Немає квитків на потяги: Укрзалізниця розповіла, що відбувається та як із цим бореться
Укрзалізниця вживає заходів для того, щоби придбати квитки на потяги було легше, зокрема активізувала боротьбу з перекупами
Про це повідомила пресслужба компанії.
В УЗ зазначили, що нині спостерігається сезонний попит на квитки. Так, на найпопулярніші потяги Київ – Яремче та Київ – Буковель попит порівняно з квітнем зріс на 460% і 406% відповідно.
Також нині досить поширені групові перевезення, зокрема дітей і військовослужбовців. З початку літа перевезено 204 тис. пасажирів, зокрема 140 тис. дітей за груповими заявками — удвічі більше, ніж торік (переважно діти військових, ВПО та загиблих захисників). Через спецрезерв перевезено 70,5 тис. захисників.
Укрзалізниця додала ще 8 потягів на популярні напрямки, замовила 100 нових вагонів, а також запустила нічні поїзди Інтерсіті.
Для боротьби з перекупами УЗ заблокувала 2800+ акаунтів. Квитки на міжнародні рейси можна придбати лише з валідацією через Дію. Також компанія розглядає запровадження валідації для найпопулярніших внутрішніх маршрутів у пік сезону.
УЗ радить пасажирам купувати квитки онлайн, а також користуватися автовикупом: сервіс ловить квитки з повернень, і вони йдуть людям, а не ботам.
- Напередодні стало відомо, що в уряді затвердили правила перевезення тварин у потягах.
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