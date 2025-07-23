В уряді затвердили правила перевезення тварин у потягах, запропоновані Укрзалізницею торік

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та Інтерсіті+), якщо пасажир викупив усі місця у відповідному купе або блок місць в одному ряду в Інтерсіті+ та Інтерсіті.

Службові собаки військовослужбовців можуть подорожувати безоплатно в будь-якому вагоні — обов’язково у наморднику та на повідці.

Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволено використовувати сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.

Дрібні тварини (зокрема собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски, але за умови викупу всіх місць.

"У всіх випадках пасажири повинні мати ветеринарні документи та квиток для тварини, а також повідець і намордник для собак великих порід", - зазначили у пресслужбі.

"У разі алергії або дискомфорту інших пасажирів поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда", - додали у відомстві.

Оновлені правила узгодили з зоозахисною організацією UAnimals, вони вже набули чинності.