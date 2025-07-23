В уряді затвердили правила перевезення тварин у потягах, запропоновані Укрзалізницею торік
В Україні оновили правила перевезення домашніх тварин у потягах. Зміни мають зробити залізничні подорожі комфортнішими та більш інклюзивними
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та Інтерсіті+), якщо пасажир викупив усі місця у відповідному купе або блок місць в одному ряду в Інтерсіті+ та Інтерсіті.
Службові собаки військовослужбовців можуть подорожувати безоплатно в будь-якому вагоні — обов’язково у наморднику та на повідці.
Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволено використовувати сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.
Дрібні тварини (зокрема собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски, але за умови викупу всіх місць.
"У всіх випадках пасажири повинні мати ветеринарні документи та квиток для тварини, а також повідець і намордник для собак великих порід", - зазначили у пресслужбі.
"У разі алергії або дискомфорту інших пасажирів поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда", - додали у відомстві.
Оновлені правила узгодили з зоозахисною організацією UAnimals, вони вже набули чинності.
- Укрзалізниця підготувала оновлення до правил перевезення тварин у потягах ще в липні 2024 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.61Продаж 49.31
- Актуальне
- Важливе