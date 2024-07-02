Укрзалізниця підготувала оновлення до правил перевезення тварин у потягах: що зміниться
Укрзалізниця планує дозволити представникам Сил оборони перевозити службових собак у всіх типах вагонів поїздів, але за наявності намордника й повідця
Про це поінформувала пресслужба Укрзалізниці.
Так, залізнична компанія планує прибрати визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, але обов'язково з водонепроникним абсорбуючим дном.
"Для малих тварин до 45 см у холці ми дозволимо тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе", - йдеться у повідомленні.
Для великих собак від 45 см проїзд у вагонах СВ і РІЦ (RIC) буде можливий за умови повного викупу купе.
"Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду", - зазначили в УЗ.
У компанії підкреслили, що будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, але лише з намордником і повідцем.
УЗ також передбачила опцію для людей з алергією на тварин.
"Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця", - зазначили там.
У співпраці з зоозахисною організацією UAnimals УЗ розпочинає роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.
"Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї", - нагадали в компанії.
Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту, резюмували в УЗ.
- Наприкінці березня стало відомо, що Укрзалізниця удосконалить правила перевезення тварин у потягах. Цьому передував інцидент із нацгвардійцем, який зі службовим собакою змушений був близько трьох годин їхати в тамбурі вагона "Інтерсіті".
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