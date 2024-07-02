Укрзалізниця підготувала оновлення до правил перевезення тварин у потягах: що зміниться

Про це поінформувала пресслужба Укрзалізниці.

Так, залізнична компанія планує прибрати визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, але обов'язково з водонепроникним абсорбуючим дном.

"Для малих тварин до 45 см у холці ми дозволимо тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе", - йдеться у повідомленні.

Для великих собак від 45 см проїзд у вагонах СВ і РІЦ (RIC) буде можливий за умови повного викупу купе.

"Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду", - зазначили в УЗ.

У компанії підкреслили, що будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, але лише з намордником і повідцем.

УЗ також передбачила опцію для людей з алергією на тварин.

"Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця", - зазначили там.

У співпраці з зоозахисною організацією UAnimals УЗ розпочинає роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

"Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї", - нагадали в компанії.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту, резюмували в УЗ.