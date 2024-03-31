Укрзалізниця оновить правила перевезення тварин у потягах
Укрзалізниця разом з організацією порятунку тварин і довкілля України UAnimals напрацює оновлені правила перевезення тварин у поїздах
Про це повідомили на сторінці UAnimals в Instagram.
"Спільно оновимо деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами. Організуємо соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами", - зазначили в UAnimals.
Представники організації підкреслили, що правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати норми. Укрзалізниця також це підтримує.
"Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії", - додали в організації.
- 28 березня на Закарпаття у Чоп прибув перший міжнародний поїзд із Праги, який став стартом нових прямих щоденних залізничних рейсів між Україною та Чехією.
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