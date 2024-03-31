Укрзалізниця оновить правила перевезення тварин у потягах

Про це повідомили на сторінці UAnimals в Instagram.

"Спільно оновимо деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами. ﻿﻿﻿Організуємо соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами", - зазначили в UAnimals.

Представники організації підкреслили, що правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати норми. Укрзалізниця також це підтримує.

"Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії", - додали в організації.