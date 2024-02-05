Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів України

Про це повідомляє представник Кабміну у Верхвній Раді Тарас Мельничук.

"До Верховної Ради України надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади Міністра у справах ветеранів України", - написав він.

Підтвердили інформацію про відставку Лапутіної й у пресслужбі Верховної Ради. Там додали фото заяви і зазначили, що її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні

Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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