"Лікарі без кордонів" заявили про вихід із Росії
Гуманітарна медична організації "Лікарі без кордонів" (MSF) заявила про припинення діяльності у Росії
"Через тридцять два роки після початку роботи в Росії "Лікарі без кордонів" були змушені припинити свою діяльність у цій країні", – йдеться у заяві.
В організації повідомили, що Міністерство юстиції РФ в серпні надіслало лист із рішенням про виключення філії некомерційної асоціації "Лікарі без кордонів" з реєстру філій та представництв іноземних неурядових організацій.
"Лікарі без кордонів" працюють по всьому світу, надаючи безкоштовну гуманітарну та невідкладну медичну допомогу населенню, яке постраждало від збройних конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції та стихійних лих у понад сімдесяти країнах світу. У РФ організація вела свою діяльність з 1992 року.
- У ніч на 5 квітня 2024 року росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині. Внаслідок удару було поранено п'ятьох цивільних мешканців і знищено офіс "Лікарів без кордонів". Офіс було повністю зруйновано, але медпрацівники не постраждали. Організація засудила атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям на Донеччині.
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