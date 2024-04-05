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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: поранили п’ятьох цивільних, серед них підліток

5 квітня, 2024 п'ятниця
09:15
Війна з Росією

Вночі 5 квітня російська армія обстріляла приватний сектор у місті Покровськ на Донеччині. Внаслідок удару поранені п'ятеро цивільних мешканців, серед них 14-річний підліток

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В результаті влучання снарядів по житлових будинках зазнали тілесних ушкоджень четверо членів родини, які під час обстрілу знаходились в одному з помешкань – 70-річний дідусь із 65-річною бабусею, а також їхня донька 46 років із 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років.

З мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога, додали правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura

  • Увечері 4 квітня в Харкові пролунали вибухи, імовірно, після обстрілу балістичними ракетами.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
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