Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: поранили п’ятьох цивільних, серед них підліток

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В результаті влучання снарядів по житлових будинках зазнали тілесних ушкоджень четверо членів родини, які під час обстрілу знаходились в одному з помешкань – 70-річний дідусь із 65-річною бабусею, а також їхня донька 46 років із 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років.

З мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога, додали правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura