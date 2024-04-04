У Харкові пролунали вибухи: ймовірно, Росія атакувала балістикою
Увечері 4 квітня у Харкові пролунали вибухи, імовірно після обстрілу балістичними ракетами
Про загрозу атаки балістикою попереджали Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", - написали у ПС ЗСУ о 21:45.
Відзначимо, що повідомлення з'явилось вже після того, як про вибухи о 21:42 повідомили очільник ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.
"Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов.
"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні й за можливості у безпечних місцях", - повідомив Терехов.
Також лише після вибухів, о 21:45, в області було оголошено повітряну тривогу.
О 22:26 оголошено відбій тривоги.
- У ніч на 4 квітня російська армія атакувала "шахедами" схід України. У Харкові пролунали декілька вибухів, є влучання у багатоповерхівку, загинули троє рятувальників і цивільна.
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