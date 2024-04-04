У Харкові пролунали вибухи: ймовірно, Росія атакувала балістикою

Про загрозу атаки балістикою попереджали Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", - написали у ПС ЗСУ о 21:45.

Відзначимо, що повідомлення з'явилось вже після того, як про вибухи о 21:42 повідомили очільник ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

"Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов.

"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні й за можливості у безпечних місцях", - повідомив Терехов.

Також лише після вибухів, о 21:45, в області було оголошено повітряну тривогу.

О 22:26 оголошено відбій тривоги.