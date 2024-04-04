Росіяни атакували "шахедами" зі сходу: у Харкові є влучання у цивільну забудову

Про атаку ворожих дронів повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Група "шахедів" залетіла на територію України з північного сходу близько 00:20. Згодом стало відомо, що ворожі дрони рухаються у бік Харкова.

Близько 01:00 "Суспільне" повідомило про вибух у Харкові. Через декілька хвилин пролунало ще два вибухи.

"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!", - написав у телеграм мер міста Ігор Терехов.

Очільник ОВА відзначив, що "окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову". І закликав перебувати в укриттях.

О 01:10 військові повідомили, що ще одна група "шахедів" з Бєлгородської області скеровані в напрямку Харкова.

О 01:41 Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари:

"Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові. Триває огляд місць профільними службами".