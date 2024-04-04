Росіяни атакували "шахедами" зі сходу: у Харкові є влучання у цивільну забудову
У ніч на 4 квітня російська армія атакувала "шахедами" схід України. У Харкові пролунали декілька вибухів, є влучання у цивільну забудову
Про атаку ворожих дронів повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Група "шахедів" залетіла на територію України з північного сходу близько 00:20. Згодом стало відомо, що ворожі дрони рухаються у бік Харкова.
Близько 01:00 "Суспільне" повідомило про вибух у Харкові. Через декілька хвилин пролунало ще два вибухи.
"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!", - написав у телеграм мер міста Ігор Терехов.
Очільник ОВА відзначив, що "окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову". І закликав перебувати в укриттях.
О 01:10 військові повідомили, що ще одна група "шахедів" з Бєлгородської області скеровані в напрямку Харкова.
О 01:41 Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари:
"Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові. Триває огляд місць профільними службами".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе