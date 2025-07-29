Лише 0,1% порушників: в Укрзалізниці відзвітували про результати посилення контролю документів під час посадки

Про це інформує Укрзалізниця.

У компанії розповіли, що з 25 липня перевірили понад 300 поїздів і звірили понад 41 600 документів, аби виявити безквиткових пасажирів та тих, чиї дані у квитках не збігалися з даними в документах.

"Результат — на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень. Загальна частка порушників — всього 0,1% від усіх подорожуючих", - йдеться у повідомлені.

За результатами перевірок не допустили до поїздів:

38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;

3 пасажирів, які мали невідповідність у документах;

кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.

"Працюємо, щоби всі доброчесні пасажири мали справедливий доступ до квитків, тому перевірки триватимуть і надалі по всій країні", - додали в Укрзалізниці.