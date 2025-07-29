Лише 0,1% порушників: в Укрзалізниці відзвітували про результати посилення контролю документів під час посадки
В Укрзалізниці розповіли, що з 25 липня, коли було впроваджено посилений контроль документів пасажирів під час посадки до поїздів, виявили лише 0,1% порушників
Про це інформує Укрзалізниця.
У компанії розповіли, що з 25 липня перевірили понад 300 поїздів і звірили понад 41 600 документів, аби виявити безквиткових пасажирів та тих, чиї дані у квитках не збігалися з даними в документах.
"Результат — на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень. Загальна частка порушників — всього 0,1% від усіх подорожуючих", - йдеться у повідомлені.
За результатами перевірок не допустили до поїздів:
- 38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;
- 3 пасажирів, які мали невідповідність у документах;
- кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.
"Працюємо, щоби всі доброчесні пасажири мали справедливий доступ до квитків, тому перевірки триватимуть і надалі по всій країні", - додали в Укрзалізниці.
- 24 липня Укрзалізниця оголосила про посилення контролю документів під час посадки: поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
- З 1 серпня 2025 року аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні будуть верифікувати особу через Дія.Підпис.
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