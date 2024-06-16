"Маємо стояти тут, поки всіх не повернемо": у Києві пройшла мирна акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
У неділю, 16 червня, у Києві, поблизу станції метро "Звіринецька", пройшла мирна щонедільна акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Традиційна акція "Не мовчи! Полон вбиває!", організована родинами воїнів Маріупольського гарнізону, відбулася на бульварі Миколи Міхновського, біля станції метро "Звіринецька".
Мати захисника Азовсталі Олена вийшла на акцію, щоб нагадати українцям про наших героїв: "У мене син був рік у полоні, він повернувся. Я тут через те, що побратими ще там (у полоні - ред.). Ми маємо за кожного з них стояти тут, поки всі не повернуться".
Акцію підтримала й мати полоненого воїна Галина. Жінка чекає свого сина та вірить у його повернення.
"А якщо будемо мовчать, воно що дасть? Нічого не дасть. Треба. Скільки ж можна чекати - два роки в полоні, ми нічого не знаємо".
- 15 червня у швейцарському місті Люцерн родичі й близькі полонених українських військових зібрались на демонстрацію для привернення уваги до військовополонених і тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
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