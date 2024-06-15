Родини полонених українських воїнів влаштували акцію за їх звільнення неподалік місця проведення Глобального саміту миру

Про це повідомила спілка українців у Швейцарії "Суспільному".

Організаторами акції виступили товариство українців у Швейцарії спільно з товариством родин полонених.

Зазначається, що до акції долучилися близько двох сотень людей, які вимагали звільнення українців, яких незаконно утримують на ТОТ та на території РФ.

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"Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати сина. І, можливо, хтось розповість, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми їх шукаємо. Ми віримо, що цей саміт дійсно принесе результати", — розповіла одна з учасниць акції Олена Чумак, чий син зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині у червні 2023 року.