Родини полонених українських воїнів влаштували акцію за їх звільнення неподалік місця проведення Глобального саміту миру
У швейцарському місті Люцерн родичі й близькі полонених українських військових зібрались на демонстрацію для привернення уваги до військовополонених і тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомила спілка українців у Швейцарії "Суспільному".
Організаторами акції виступили товариство українців у Швейцарії спільно з товариством родин полонених.
Зазначається, що до акції долучилися близько двох сотень людей, які вимагали звільнення українців, яких незаконно утримують на ТОТ та на території РФ.
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"Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати сина. І, можливо, хтось розповість, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми їх шукаємо. Ми віримо, що цей саміт дійсно принесе результати", — розповіла одна з учасниць акції Олена Чумак, чий син зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині у червні 2023 року.
- Офіс генерального прокурора України зареєстрував понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених. Водночас понад 3,8 тис. цивільних та 2,2 військовополонених визнані потерпілими від тортур і нелюдського поводження.
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