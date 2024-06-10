В Україні понад 5,8 тис. цивільних та військовополонених визнали потерпілими від тортур, - Офіс генпрокурора

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що назвати точну кількість постраждалих неможливо, оскільки люди утримуються на тимчасово окупованих територіях України або в Росії.

"Наразі Офісом генпрокурора зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених і понад 2,1 тис. за фактами катування цивільних осіб. Потерпілими від тортур і нелюдського поводження визнано понад 3,8 тис. цивільних і понад 2,2 тис. військовополонених", - розповів Костін.

Він наголосив, що про масовість злочинів росіян свідчать понад 160 катівень і місць несвободи, які були виявлені на звільнених територіях України. За словами генпрокурора, найбільше з них зафіксовано на Чернігівщині – 44, Харківщині – 25 та в Запорізькій області – 18.

Костін поінформував, що наразі підозри за жорстоке поводження з цивільними отримали 265 осіб, завершено розслідування і направлено до суду обвинувальні акти щодо 207 осіб, коли 73 воєнні злочинці отримали вироки за тортури. Він зауважив, що за злочини проти військовополонених українців підозри повідомили 12 особам.

"Складно встановлювати особи тих, хто вчиняє злочини, тому що це здебільшого відбувається на території країни-агресорки. Але ми дуже активно працюємо над встановленням усіх обставин. Особливо над установленням тих, хто не тільки вчиняє злочини, а й стоїть за цим злом. Тих, хто надає команди таким чином поводитись із нашими цивільними та військовополоненими", - додав генпрокурор.