Сім’ї полонених та зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в Дії

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Наголошується, що сповіщення надходитимуть у Дію, аби захистити родини військовополонених від дезінформації.

"Вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї — пропонували за гроші "пришвидшити" обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу", - пояснюють у відомстві.

Зазначається, коли людина зникає, її рідні подають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. Далі Дія інформуватиме про підтвердження заяви, додання інформацїі про справу й про звільнення людини з полону.

Водночас у Мінцифрі наголошують: якщо людина вважалась зниклою безвісти, але згодом надішло підтвердження, що вона в полоні - її рідні також дізнаються про це через Дію.

"Ви отримуватимете сповіщення від Координаційного штабу в Дію, якщо: авторизовані в Дії; маєте верифіковану картку платника податків; подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу", - додають у відомстві.