Сім’ї полонених та зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в Дії
Родини військових, цивільних полонених та безвісти зниклих українців отримуватимуть у застосунку "Дія" сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Раніше такі повідомлення громадяни отримували через смс
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Наголошується, що сповіщення надходитимуть у Дію, аби захистити родини військовополонених від дезінформації.
"Вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї — пропонували за гроші "пришвидшити" обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу", - пояснюють у відомстві.
Зазначається, коли людина зникає, її рідні подають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. Далі Дія інформуватиме про підтвердження заяви, додання інформацїі про справу й про звільнення людини з полону.
Водночас у Мінцифрі наголошують: якщо людина вважалась зниклою безвісти, але згодом надішло підтвердження, що вона в полоні - її рідні також дізнаються про це через Дію.
"Ви отримуватимете сповіщення від Координаційного штабу в Дію, якщо: авторизовані в Дії; маєте верифіковану картку платника податків; подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу", - додають у відомстві.
- 9 червня генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що у Росії 90% українських військовополонених страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства.
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