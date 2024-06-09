До 90% українських полонених у РФ піддаються фізичним і моральним тортурам, - генпрокурор
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що у Росії 90% українських військовополонених страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства
Про це він розповів під час воркшопу для журналістів з міжнародного права і збройних конфліктів 8 червня, пише Укрінформ.
За словами генпрокурора, про ставлення до українських полоненими з боку російських окупантів стало відомо з першого так званого скринінгу - неофіційної розмови з військовополоненими, які зараз повертаються з полону.
"Він показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі сексуального і ментального насильства", - розповів Костін.
Генпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території РФ і тимчасово окупованих територіях України.
- Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала 12 випадків розстрілів щонайменше 32 українських військовополонених від грудня 2023-го до кінця лютого 2024 року.
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