До 90% українських полонених у РФ піддаються фізичним і моральним тортурам, - генпрокурор

Про це він розповів під час воркшопу для журналістів з міжнародного права і збройних конфліктів 8 червня, пише Укрінформ.

За словами генпрокурора, про ставлення до українських полоненими з боку російських окупантів стало відомо з першого так званого скринінгу - неофіційної розмови з військовополоненими, які зараз повертаються з полону.

"Він показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі сексуального і ментального насильства", - розповів Костін.

Генпрокурор наголосив, що система, яку створила Росія, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території РФ і тимчасово окупованих територіях України.