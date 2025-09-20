Марганець вже третю добу без води: хто винен і як таке може бути

Про це інформує Марганецька міська рада у створеній ній офіційній фейсбукгрупі, присвяченій подіям у місті.

19 вересня, як наголошується, почали діяти 25 тимчасових пунктів роздачі технічної води. 20 вересня міськрада опублікувала на ютубі відео підвозу води цистернами до пунктів роздачі. Також Марганці працюють 8 станцій доочищення води, де люди мають змогу безкоштовно набрати питну воду. Одначе проблему з водою у Марганці, де понад 30 тисяч населення і який постійно перебуває під російським обстрілами з району окупованої Запорізької АЕС на лівобережжі Дніпра, місцевою владою так і не вирішено.

При цьому у коментарях люди скаржаться, що їм треба стояти у черзі на отримання технічної води по 4-6 годин.

Причина відсутності води у Марганці

Портал "Супільне. Дніпро" інформував про те, що жителів міста завчано попереджали - з 16 вересня через борги за електроенергію місту можуть повністю відключити воду, що зрештою і сталося.

"Минулого тижня отримали лист від Управління водних ресурсів у Дніпропетровській області про те, що нас будуть відключати від електроенергії 16 вересня через великі борги за спожиті послуги. На який термін - невідомо. Радимо людям запастися водою щонайменше на три доби. Якщо відключення буде тривалим, організуємо підвіз питної води по районах", - казав тоді виконувач обовʼязків директора КП "Марганецьводоканал" Геннадій Рябоконь.

За інформацією від Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпровській області, водоканали не сплачували за послуги з початку нинішнього 2025 року.

"Зважаючи на значну заборгованість по сплаті за використану електроенергію, енергопостачальна компанія ТОВ "Укргазтрейдінг" пред’явила претензію щодо сплати заборгованості за електричну енергію та одночасно попередили листом про повне припинення постачання електроенергії 16.09.2025 року", - цитує звяву офісу водних ресурсів Дніпровщини тамтешній телеканал Дніпро TV.

Не стало ж води у кранах в Марганці, починаючи з 18 вересня.

Хто є мером Марганця

Це 61-річний Геннадій Боровик.

Був обраний 2020 року міським головою Марганця як висуванець забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.

Раніше очолював хлібокомбінати та комбікормовий завод й займався вирощенням зернових і бобових культур.