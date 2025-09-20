Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Марганець вже третю добу без води: хто винен і як таке може бути

Марганець вже третю добу без води: хто винен і як таке може бути

Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
18:40
Суспільство Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)

У великому промисловому місті Марганець, що у складі Нікопольського району Дніпровської області, починаючи з 18 вересня 2025 року відсутнє центральне водопостачання

Зміст

Про це інформує Марганецька міська рада у створеній ній офіційній фейсбукгрупі, присвяченій подіям у місті.

19 вересня, як наголошується, почали діяти 25 тимчасових пунктів роздачі технічної води. 20 вересня міськрада опублікувала на ютубі відео підвозу води цистернами до пунктів роздачі. Також Марганці працюють 8 станцій доочищення води, де люди мають змогу безкоштовно набрати питну воду. Одначе проблему з водою у Марганці, де понад 30 тисяч населення і який постійно перебуває під російським обстрілами з району окупованої Запорізької АЕС на лівобережжі Дніпра, місцевою владою так і не вирішено.

При цьому у коментарях люди скаржаться, що їм треба стояти у черзі на отримання технічної води по 4-6 годин. 

Причина відсутності води у Марганці

Портал "Супільне. Дніпро" інформував про те, що жителів міста завчано попереджали - з 16 вересня через борги за електроенергію місту можуть повністю відключити воду, що зрештою і сталося.

"Минулого тижня отримали лист від Управління водних ресурсів у Дніпропетровській області про те, що нас будуть відключати від електроенергії 16 вересня через великі борги за спожиті послуги. На який термін - невідомо. Радимо людям запастися водою щонайменше на три доби. Якщо відключення буде тривалим, організуємо підвіз питної води по районах", - казав тоді виконувач обовʼязків директора КП "Марганецьводоканал" Геннадій Рябоконь.

За інформацією від Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпровській області, водоканали не сплачували за послуги з початку нинішнього 2025 року.

"Зважаючи на значну заборгованість по сплаті за використану електроенергію, енергопостачальна компанія ТОВ "Укргазтрейдінг" пред’явила претензію щодо сплати заборгованості за електричну енергію та одночасно попередили листом про повне припинення постачання електроенергії 16.09.2025 року", - цитує звяву офісу водних ресурсів Дніпровщини тамтешній телеканал Дніпро TV.

Не стало ж води у кранах в Марганці, починаючи з 18 вересня.

Хто є мером Марганця

Це 61-річний Геннадій Боровик.

Був обраний 2020 року міським головою Марганця як висуванець забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.

Раніше очолював хлібокомбінати та комбікормовий завод й займався вирощенням зернових і бобових культур.

  • У соцмережах жителі Марганця звертаються до обласної і центральної влади з вимогою негайно втрутитися у ситуацію, що склалася в місті, й повернути повноцінне функціонування системи центрального водопостачання.
Теги:
Новини
Економіка
бізнес
Дніпропетровщина
Нікополь
ОПЗЖ
Енергетика
Читайте також:
Роберт "Мадяр" Бровді
Автор Марія Музиченко
18 вересня, 2025 четвер
Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
19 вересня, 2025 п'ятниця
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
Валерій Харчишин
Автор Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
Київ
+17.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:52
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
РФ атакує Україну безпілотниками ввечері 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру
19:44
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
19:06
Віктор Ющенко
Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
18:01
OPINION
Осінній перемовний процес і логіка Трампа
17:35
Мадонна у 2025 році
"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому
17:22
Канада
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
17:21
Путін зі своїми батьками
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 79 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
16:55
G7
G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україн, - міністр фінансів Канади Шампань
16:46
видобуток нафти, нафта
Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
16:30
Огляд
Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову
16:25
Ексклюзив
Прапор США
Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський
16:23
Ексклюзив
Росія та Білорусь військові навчання
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
16:17
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
16:06
Аналітика
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Як Україні протистояти нарощуванню Росією дронових ударів
16:01
OPINION
Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM
15:42
Пентагон
Пентагон вимагає, щоб акредитовані журналісти погоджували матеріали перед публікацією
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:30
Ексклюзив
НАТО
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
13:33
У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені
13:16
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
12:40
Ексклюзив
ЄС-Китай
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
12:37
аеропорт, Велика Британія, транспорт
Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо
12:29
"Едельвейси" показали, як готуються до боїв молоді добровольці
В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV