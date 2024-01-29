"Мені здається, це справедливо": Зеленський розповів, чи святкує день народження
Президент України Володимир Зеленський поділився, чи відзначав власний день народження під час повномасштабної війни та чи мав принаймні святковий торт
Про це він розповів під час інтервʼю німецькому телеканалу ARD.
25 січня президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 46 років. Це вже другий день народження під час повномасштабної війни. Спілкуючись з німецькою журналісткою, він відповів, що свята не влаштовував.
"Я не можу собі дати таку можливість. Якщо чесно, немає настрою, щоденно є ті чи інші виклики, є трагічні моменти для наших людей. Я дуже спокійно до цього відношусь. Я вважаю, що всі свята чекають нас після закінчення війни, після перемоги. Мені здається, це справедливо до тих людей, хто без свят працює і воює", - зазначив Зеленський.
Журналістка уточнила, чи буде в нього просто торт, без святкувань.
"Якщо чесно, я стараюсь ще слідкувати за собою, трішки займатися зарядкою, спортом. Тому торт не всім можна. Не для кожного віку, скажімо так. Той вік уже пройшов, коли можеш собі дозволити багато солодкого", - додав президент.
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