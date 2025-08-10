Мешканка Сум Софія Тімченко відсвяткувала свій 100-річний ювілей

Про це інформує Сумська міська рада.

Представники місцевої влади та соціальних служб привітали ювілярку, висловивши їй щирі побажання міцного здоров'я, родинного тепла, затишку та подальших щасливих років життя.

За словами близьких та знайомих, пані Софія вражає всіх своєю надзвичайною добротою, щирістю та невичерпною життєрадісністю. Попри поважний вік, вона зберегла відкрите серце, щедрість душі та незламний характер, що є прикладом для багатьох.

"Це вже друге 100-річчя сум’ян, яке цього літа відзначає громада", - зазначили в міськраді.