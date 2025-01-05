Найстарішою людиною у світі визнали черницю з Бразилії
Після смерті 116-річної японки Томіко Ітоки, титул найстарішої людини у світі перейшов до черниці з Бразилії Інах Канабарро Лукас. Її вік становить 116 років та 210 днів
Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Інах Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франсіско-де-Асіс, що у Бразилії. У дитинстві вона була настільки худорлявою, що багато хто не думав, що вона доживе до дорослого віку.
Бразилійка здобувала освіту в школі-інтернаті. Згодом переїхала до Уругваю, де у 16 років прийняла обітницю і стала черницею.
У 1930 році вона повернулася до Бразилії, де стала вчителькою португальської мови та математики у школі в Тіжуці, Ріо-де-Жанейро. Упродовж своєї кар'єри Інах працювала в різних містах країни, а у 1980 році обійняла посаду в Порту-Алегрі.
У 2018 році, коли жінці виповнилося 110 років, вона отримала апостольське благословення від Папи Римського Франциска.
Інах Канабарро Лукас вважають другою найстаршою черницею в історії після Люсіль Рендон, яка померла у віці 118 років. Зазначається, що ймовірно, Інах є останньою живою людиною, яка народилася у 1908 році, і однією із трьох, що народилися у 1900-х роках.
- В Японії померла найстаріша людина у світі – 116-річна Томіко Ітока.
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