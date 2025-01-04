В Японії померла найстаріша людина у світі – 116-річна Томіко Ітока

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на чиновника міста Асія на заході Японії, де жила Томіко Ітока.

Ітока, яка народилася 23 травня 1908 року в Осаці як старша з трьох братів і сестер, померла в неділю, 28 грудня 2024 року, ввечері в будинку престарілих, де вона проживала, повідомила міська влада префектури Хіого.

Ітока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака.

Згодом Ітока була визнана найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у вересні 2024 року, після смерті попередньої власниці рекорду, 117-річної Марії Браньяс Морера з Іспанії.