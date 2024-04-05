Британець потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарша людина у світі

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Підтвердивши, що він є найстарішою людиною у світі, офіційний суддя Книги рекордів Гіннеса Меган Брюс приїхала до Саутпорта, щоб вручити Джону сертифікат і дізнатися більше про його довге життя.

"Джон народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року - того ж року, коли затонув "Титанік" - і станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні", - йдеться у повідомленні.

Наразі він проживає в будинку для людей похилого віку в Саутпорті, де персонал описує його як "великого балакуна".

Попри свій вік, чоловік все ще може самостійно виконувати більшість повсякденних справ без сторонньої допомоги, називаючи своє довге життя "чистим везінням".

"Ви або живете довго, або живете коротко, і з цим нічого не поробиш", - зауважив він.

Джон не дотримується жодної дієти, однак не палить і рідко вживає алкоголь. Він радить іншим, аби зберегти здоров'я, дотримуватися поміркованості.

"Якщо ви п'єте занадто багато, або їсте занадто багато, або ходите занадто багато; якщо ви робите занадто багато чого-небудь, ви врешті-решт будете страждати", - пояснив Джон.

За своє довге життя чоловік пережив обидві світові війни. У віці 27 років, коли розпочалася Друга світова війна, він, попри проблеми із зором, знайшов свою мету, працюючи на адміністративній посаді в армійському платіжному корпусі.

Таким чином, Джон також є найстарішим у світі ветераном Другої світової війни серед чоловіків.

Після війни Джон працював у бухгалтерії в компаніях Shell та BP аж до свого виходу на пенсію у 1972 році.

Зі своєю дружиною Блодвен чоловік познайомився на танцювальному вечорі в Ліверпулі. Подружжя прожило 44 роки разом, доки Блодвен не померла у 1986 році.

Нині Джон має чотирьох онуків і трьох правнуків.

Після того, як Джону виповнилося 100 років у 2012 році, він щороку отримував вітальну листівку від покійної королеви Єлизавети, яка була молодшою за Джона майже на 14 років.

У 2020 році Джон став найстарішою людиною у Великій Британії.