У Венесуелі помер найстаріший у світі чоловік: йому було 114 років
У віці 114 років помер найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Перес Мора. У 2022 році він був занесений до Книги рекордів Гіннеса
Про це повідомляє президент Венесуели Ніколас Мадуро.
"Я обіймаю і висловлюю співчуття його родині та всім жителям Ель-Кобре, штат Тачіра. Нехай Бог прийме його у своїй святій славі!" - написав Мадуро.
Довідка. Хуан Вісенте Перес Мора народився 27 травня 1909 року в Ель-Кобре (Тачира, Венесуела). В дитинстві Перес працював на фермі зі своїм батьком та братами.
У нього є 11 дітей та станом на 2022 рік він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.
У травні 2019 року він відсвяткував своє 110-річчя, ставши першим відомим чоловіком-довгожителем із Венесуели. У 2022 році, після смерті 112-річного Сатурніно де ла Фуенте Гарсія з Іспанії, Перес Мора став найстарішим живим чоловіком у світі.
Крім цього, він був 4 найстарішим живим у світі та вважається останнім живим чоловіком який народився у 1909 році.
- Нагадаємо, що Дороті Гоффнер з Чикаго у 104-річному віці стрибнула з парашутом з висоти 4100 м, ставши найстаршою людиною-скайдайвером.
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