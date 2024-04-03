У Венесуелі помер найстаріший у світі чоловік: йому було 114 років

Про це повідомляє президент Венесуели Ніколас Мадуро.

"Я обіймаю і висловлюю співчуття його родині та всім жителям Ель-Кобре, штат Тачіра. Нехай Бог прийме його у своїй святій славі!" - написав Мадуро.

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

Довідка. Хуан Вісенте Перес Мора народився 27 травня 1909 року в Ель-Кобре (Тачира, Венесуела). В дитинстві Перес працював на фермі зі своїм батьком та братами.

У нього є 11 дітей та станом на 2022 рік він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.

У травні 2019 року він відсвяткував своє 110-річчя, ставши першим відомим чоловіком-довгожителем із Венесуели. У 2022 році, після смерті 112-річного Сатурніно де ла Фуенте Гарсія з Іспанії, Перес Мора став найстарішим живим чоловіком у світі.

Крім цього, він був 4 найстарішим живим у світі та вважається останнім живим чоловіком який народився у 1909 році.