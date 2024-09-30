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Міндовкілля назвало причини задимлення в Києві та області

Катерина Єсікова
30 вересня, 2024 понедiлок
15:17
Суспільство Забруднене повітря у Києві

У понеділок, 30 вересня, в Києві зафіксували задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах у Київській області

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Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря.

Крім цього, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря.

"Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Міністерство прогнозує, що така ситуація утримається, попередньо, до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. 

  • Цього ж дня у східних та північно-східних регіонах України зафіксували серйозне погіршення якості повітря через пил та смог, який вітром занесло з Росії.
Теги:
Україна
екологія
Київщина
новини Києва
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