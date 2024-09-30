Міндовкілля назвало причини задимлення в Києві та області

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря.

Крім цього, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря.

"Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Міністерство прогнозує, що така ситуація утримається, попередньо, до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.