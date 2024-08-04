Міненерго назвало фактори, від яких залежить, чи повернеться Україна до графіків відключення світла
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зауважив, що поки некоректно робити прогнози щодо повернення до графіків відключення світла через певну кількість факторів, від яких залежить ситуація в енергосистемі
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
За словами Колісника, аномальна спека, така як була у липні, є одним з факторів збільшення споживання електроенергії, що впливає на стабільність роботи енергосистеми.
"Давати такі прогнози на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, на скільки ця спека буде тривалою чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо", - сказав він.
Колісник зауважив, що важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години - з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - наголосив заступник міністра енергетики.
- В Україні станом на 3 серпня через бойові дії та технічні причини без світла повністю або частково залишаються 542 населені пункти.
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