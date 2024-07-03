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Міноборони відсудило в іноземного постачальника військового одягу майже 180 млн грн

3 липня, 2024 середа
09:52
Суспільство Міністерство оборони

Міністерство оборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником на майже 180 мільйонів гривень

Зміст

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 179 789 482,24 грн (4 423 578,27 дол. США)", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що ці рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна. Мова про військовий одяг для військовослужбовців Збройних Сил України. 

Згідно з укладеними договорами, Міністерство оборони України повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Але іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

Відтак Міноборони звернулося до міжнародного арбітражу, щоб стягнути з постачальника кошти за несвоєчасне постачання та накласти на нього штрафні санкції.

Міжнародний арбітраж задовольнив позови Міністерства оборони України. Відповідно до ухваленого рішення, відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки й доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити відсотки річні Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості.

  • У квітні Міноборони виграло арбітраж щодо компенсації за несвоєчасні поставки для ЗСУ на понад 100 млн грн
Теги:
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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