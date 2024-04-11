Міноборони виграло арбітраж щодо компенсації за несвоєчасні поставки для ЗСУ на понад 100 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зауважили, що рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ.

"Згідно з укладеними договорами Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Щобільше, деякі контрагенти не привезли частину товару, оплачену за договором", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим МОУ звернулося до Міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасне постачання. А також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами.

"Арбітраж задовольнив позови Міноборони, і відтепер кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню відомству. Щобільше, арбітраж зобов'язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуватися на кошти до моменту їх повернення Міноборони", - резюмували в міністерстві.