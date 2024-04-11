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Головна Війна з Росією Міноборони виграло арбітраж щодо компенсації за несвоєчасні поставки для ЗСУ на понад 100 млн грн

Міноборони виграло арбітраж щодо компенсації за несвоєчасні поставки для ЗСУ на понад 100 млн грн

11 квітня, 2024 четвер
17:40
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Міністерство оборони за рішенням Міжнародного арбітражного суду отримає 2,7 мільйона доларів (близько 108 мільйонів гривень) компенсацій за несвоєчасні та не в повному обсязі постачання речового майна для ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зауважили, що рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ.

"Згідно з укладеними договорами Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Щобільше, деякі контрагенти не привезли частину товару, оплачену за договором", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим МОУ звернулося до Міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасне постачання. А також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами.

"Арбітраж задовольнив позови Міноборони, і відтепер кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню відомству. Щобільше, арбітраж зобов'язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуватися на кошти до моменту їх повернення Міноборони", - резюмували в міністерстві.

  • 9 квітня на території України та Польщі відбулися обшуки в межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.
Теги:
Кримінал
ЗСУ
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