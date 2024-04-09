В Україні та Польщі провели обшуки у справі щодо можливого завищення цін під час закупівлі озброєння

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що обшуки вдалося провести завдяки взаємодії НАБУ і САП з Міноборони України та відділом боротьби з кримінальним терором і вбивствами управління поліції Варшави. Слідчі дії відбувались у межах механізму міжнародної правової допомоги.

В НАБУ додали, що Міноборони сприяє в розслідуванні кримінального провадження.