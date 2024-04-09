В Україні та Польщі провели обшуки у справі щодо можливого завищення цін під час закупівлі озброєння
На території України та Польщі у вівторок, 9 квітня, пройшли обшуки в межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022-го - лютому 2023 року
Про це інформує пресслужба НАБУ.
"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що обшуки вдалося провести завдяки взаємодії НАБУ і САП з Міноборони України та відділом боротьби з кримінальним терором і вбивствами управління поліції Варшави. Слідчі дії відбувались у межах механізму міжнародної правової допомоги.
В НАБУ додали, що Міноборони сприяє в розслідуванні кримінального провадження.
- Раніше в Міноборони повідомили про перші результати роботи "Державного оператора тилу" - вдалося зекономити 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ.
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