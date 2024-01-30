Міноборони прозвітувало, що зекономило 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ
У Міноборони повідомили про перші результати роботи "Державного оператора тилу" - вдалося зекономити 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ
Про це пише пресслужба Міністерства оборони України.
"Отримана економія - результат ефективно вибудованої закупівельної стратегії. Ефективне використання коштів дає змогу розширювати покриття потреб Збройних сил України", - сказав гендиректор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов.
Зазначається, що є перші сім укладених контрактів щодо пально-мастильних матеріалів на загальну суму 6,5 млрд грн. Завдяки закупівельній стратегії "Державного оператора тилу" вдалося економити порівняно з орієнтовною вартістю - 3,3 млрд грн.
"Це конкретні результати роботи. У фокусі - підготовка до нової системи закупівлі харчування для військових", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.
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