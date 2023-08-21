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Громадська радниця при Міноборони Ярова: ми зекономили 4,6 млрд грн на харчуванні військових

21 серпня, 2023 понедiлок
18:00
Економіка Дана Ярова

Членкиня Антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова розповіла про свою роботу в комісії з тилового забезпечення і про те, як вона намагається змінити систему закупівель для армії

Про це в інтерв'ю Еспресо розповіла волонтерка і членкиня Антикорупційної ради при Міноборони, заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова.

Дана Ярова зазначила, що після скандалу з яйцями, які Міноборони купувало за завищеною ціною, вона вирішила підтримати міністра оборони.

"Я дотримуюся інформаційної тиші й буду його підтримувати, тому що та кандидатура, на яку його міняли, вона була неприпустима. Саме тоді з’явилася ця робоча група про написання положення про Антикорупційну раду, а потім було всеукраїнське голосування”, - сказала членкиня.

Ярова розповіла, що її призначили в комісію по закупівлі та тиловому забезпеченню, хоча вона була одним з головних критиків міністра оборони. Волонтерка здивувалася цьому рішенню і подумала про самовідвід, але вирішила залишитися і спробувати щось змінити.

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"Я не розуміла, навіщо мене включають. Але мене зупинило те, що якщо зроблю самовідвід, то міністр оборони вийде і скаже: "Ярова набрала більшу кількість, я їй даю усі механізми впливати на ситуацію, а вона відмовляється". Тому я поспілкувалася з колегами, вирішила, що я на перше засідання прийду. Не встигла переступити поріг департаменту державних закупівель, як мене назначили заступником комісії із закупівлі”, - наголосила вона.

Членкиня Антикорупційної ради при Міноборони додала, що на першому засіданні комісії вона побачила багато проблем у системі закупівель і почала вимагати прозорості й конкурентності.

"Я сказала, що хочу на "Прозоро". Хочу віддати належне моїм колегам по тиловому забезпеченню за те, що вони підтримали, але я не хочу на себе натягувати особливий вплив, але, мені здається, без цього анархічного елементу у вигляді мене, вони б не змогли це все реалізувати. Тому що комусь треба було стати й сказати: я хочу на "Прозоро", - пояснила Ярова.

За її словами, для запуску процедури довелося писати кваліфікаційні вимоги, договори й витримувати тиск з боку керівництва Міноборони, яке просило продовжити усі договори на невизначений термін: "Дуже смішна була історія, коли я звернулася до колег з питанням: вам хтось з ваших керівників, які вказані у цьому листі, телефонував? - Ні. А я кажу, для мене цей лист взагалі немає ніякого значення. Бої стосовно "Прозоро" точилися тижні два".

Ярова тримала цей лист 4 дні, але згодом була вимушена розіслати його журналістам і наступного дня він був відкликаний.

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"Я дуже переживала, що ніхто не вийде на торги. На торги вийшли й у нас на кожному лоту було по 5-6 учасників, за результатами торгів я можу сказати, що завдяки тому, що ми вийшли на "Прозоро", кошти платників податків зекономили в розмірі 4 мільярди 600 мільйонів грн", - каже членкиня Антикорупційної ради.

Заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення розповіла, що після того, як були проведені торги щодо води, розпочалася робота над реформуванням системи харчування, щоб привернути інших постачальників. Для цього створена робоча група між Антикоррадою, Міноборони й офісом змін.

"Ми намагаємося змінити систему харчування так, щоб наступні торги відбувалися з іншими постачальниками. Але що мене вразило щодо води, це те, що почали виходити такі великі оператори ринку, як "Оболонь" і "Миргородська", які дали дуже хорошу ціну", - додала Ярова.

Вона навела приклад, коли у травні 2023 року літр води закупляли по 9 грн, а вторгували 3,60 - 4,20 із ПДВ.

"Потім відбулася велика кількість судових засідань. Було подано 60 позовів щодо харчування на 22 лоти. Тобто це був постійний судовий процес. На перші слухання приходило дуже багато журналістів. Без такого суспільного розголосу нічого б не відбулося. У спрощеній процедурі закупівлі є тільки адміністративний суд і апеляційний. Коли один журналіст надіслав мені повідомлення про перший апеляційний суд, де суддя сказав, що рішення остаточне й оскарженню не підлягає, я плакала. Тому що я розуміла, що ми відстояли процедуру і нарешті тилове забезпечення буде відбуватися нормально, як у будь-якій цивілізованій країні, на засадах конкурентності та змагальності", - наголошує Ярова.

Що відомо про скандал із закупівлями для військових

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.,

5 квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці. 

3 травня НАЗК внесло до реєстру корупціонерів екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького.  

У липні членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова повідомила, що за її інформацією, замість внесення змін до постанови №335 Кабмін планує визнати її такою, що втратила чинність. А це загрожує повним блокуванням всіх закупівель для Міноборони - від зброї до харчів. 

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