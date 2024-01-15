Міноборони оприлюднило зарплати керівників Держоператора тилу
Міністерство оборони України оприлюднило інформацію щодо посадових окладів керівника та директорів ДП "Державний оператор тилу"
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.
Зазначається, що "відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", оприлюдненню підлягає інформація про посадові оклади керівників, заступників керівника".
"З 1-го січня зарплата Арсена Жумаділова становить 193 тисяч 800 гривень (до оподаткування)", - йдеться в повідомленні.
Рішення щодо зміни посадового окладу було ухвалене Міноборони через запуск Агенції 1 грудня.
Оклади заступників генерального директора до оподаткування становлять:
- Директор з управління закупівлями - 161 000,00 гривень
- Директор з управління поставками - 161 000,00 гривень
- Директор з управління ризиками та комплаєнс - 135 000,00 гривень.
Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.
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10 січня Арсен Жумаділов, гендиректор ДП "Державний оператор тилу", підприємства, яке з 1 січня 2024 року забезпечує потреби ЗСУ, заявив, що все речове забезпечення відбуватиметься виключно через закупівлі у системі Prozorro
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