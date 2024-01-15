Міноборони оприлюднило зарплати керівників Держоператора тилу

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Зазначається, що "відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", оприлюдненню підлягає інформація про посадові оклади керівників, заступників керівника".

"З 1-го січня зарплата Арсена Жумаділова становить 193 тисяч 800 гривень (до оподаткування)", - йдеться в повідомленні.

Рішення щодо зміни посадового окладу було ухвалене Міноборони через запуск Агенції 1 грудня.

Оклади заступників генерального директора до оподаткування становлять:

Директор з управління закупівлями - 161 000,00 гривень

Директор з управління поставками - 161 000,00 гривень

Директор з управління ризиками та комплаєнс - 135 000,00 гривень.

Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.