Усе речове забезпечення ЗСУ відбуватиметься через Prozorro, — гендиректор оператора тилу Жумаділов

Про це він сказав на пресконференції "Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!", яка відбулася в Інтерфакс-Україна.

Також Жумаділов прокоментував інформацію, що на початку січня Державний оператор тилу уклав кілька договорів за переговорною процедурою (без відкритих торгів у Prozorro).

"Прямі договори ми (Державний оператор тилу, - ред.) застосували у виключних випадках по тому, що нам було вказано як потреби січня, на лютий воно не може бути перенесено, цю потребу ми отримали в останній декаді грудня. Ми зайшли в прямі договори як виняток. Усе те, що планово (закуповується для війська, - ред.) і надалі буде торгуватися у ProZorro", заявив він.

Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.