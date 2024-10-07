Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ
Представники Міноборони взяли участь у міжнародній освітній програмі "Змінотворці" в рамках впровадження засад гендерної рівності у Збройних Силах України
Про це повідомляє Міноборони України.
Зазначається, що відповідна програма об'єднала українських і закордонних експертів, радників з гендерних питань, політиків та практиків у сфері гуманітарної безпеки.
Вони працювали над вдосконаленням знань та навичок у сфері гендерної інтеграції, що дозволить привести політики та практики ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО та резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, мир, безпека".
За даними оборонного відомства, серед учасників були представники збройних сил Канади, Північного центру з гендерних питань у військових операціях зі Швеції, відомства у сфері оборони Європейського Союзу, а також провідні міжнародні організації у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.
- Станом на вересень 2024 року у лавах Збройних Сил України служать 68 тис. жінок, з них понад 48 тис. - військовослужбовиці.
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