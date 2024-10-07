Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ

Про це повідомляє Міноборони України.

Зазначається, що відповідна програма об'єднала українських і закордонних експертів, радників з гендерних питань, політиків та практиків у сфері гуманітарної безпеки.

Вони працювали над вдосконаленням знань та навичок у сфері гендерної інтеграції, що дозволить привести політики та практики ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО та резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, мир, безпека".

За даними оборонного відомства, серед учасників були представники збройних сил Канади, Північного центру з гендерних питань у військових операціях зі Швеції, відомства у сфері оборони Європейського Союзу, а також провідні міжнародні організації у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.