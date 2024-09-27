У лавах ЗСУ служать 68 тис. жінок, - Міноборони
Наразі у лавах Збройних сил України служать 68 тис. жінок, з них понад 48 тис. - військовослужбовиці
Про це розповіла державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності у Києві, йдеться на сайті оборонного відомства.
Вона зазначила, що 5 тис. українських військовослужбовиць перебувають безпосередньо в зоні бойових дій.
За словами Дараган, протягом останніх років Україні вдалось впровадити зміни в гендерній політиці. Зокрема, вона нагадала, що з 2018 року жінки можуть проходити службу на бойових спеціальностях.
Державний секретар Міноборони підкреслила, що така можливість тривалий час залишалась нереалізованою.
"Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК (для службового користування, - ред.), що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони", - пояснила вона.
Також Дараган додала, що у 2023 році зʼявилася жіноча військова форма, коли до цього часу була лише парадна.
"Україна демонструє системні успіхи у впровадженні інклюзивних підходів. Прогрес у подоланні гендерної нерівності, активне залучення жінок до різних сфер суспільного життя, а також інтеграція принципів інклюзії, зокрема й у системі Міноборони, є важливими кроками на шляху до європейської та євроінтеграції", - наголосила держсекретар Міноборони.
- 24 липня стало відомо, що до лав Збройних сил України долучилися семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці. Вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе