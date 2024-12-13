Мінсоцполітики приховує реальний стан справ із ВПО: депутат Запорізької облради про тисячу українців, які повернулися на ТОТ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Особисто знаю людей, які повернулися на ТОТ, причому не одну людину. Тому вважаю, що цифра від Мінсоцполітики суттєво занижена. Наприклад, багато мешканців Маріуполя повернулися. Це ті, хто приїздили в Запоріжжя, сподівалися, що все заспокоїться, але не знайшли роботи в Запоріжжі й повернулися до Маріуполя", - зауважив Лишенко.

За словами депутата Запорізької обласної ради, подібна ситуація спостерігається з окупованою територією Запорізької області. Чимало людей не змогли знайти постійне місце проживання чи працевлаштуватися в Запоріжжі, а їхні домівки на тимчасово окупованій території залишилися неушкодженими. Люди повертаються, оскільки там є можливість знайти роботу. Хоча рівень життя на окупованій території нижчий, ніж на вільній частині України, але для багатьох вирішальним чинником є наявність власного житла, що звільняє від турбот про орендну плату чи пошук тимчасового житла.

"У цьому випадку Мінсоцполітики трохи лукавить з метою приховати реальний стан справ і реальні проблеми з вимушено переміщеними особами, які були позбавлені належного захисту та навіть фінансової підтримки. Коли людей позбавляли цих двох тисяч гривень допомоги лише через те, що вони мають дохід 9 тис. на людину в сім'ї", - наголосив Лишенко.