Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Мінсоцполітики приховує реальний стан справ із ВПО: депутат Запорізької облради про тисячу українців, які повернулися на ТОТ
Ексклюзив

Мінсоцполітики приховує реальний стан справ із ВПО: депутат Запорізької облради про тисячу українців, які повернулися на ТОТ

Оксана Ліховід
13 грудня, 2024 п'ятниця
08:47
Суспільство Ілюстративне фото

Волонтер, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що люди, які повернулися на тимчасово окуповані території, були позбавлені належного захисту та фінансової підтримки

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Особисто знаю людей, які повернулися на ТОТ, причому не одну людину. Тому вважаю, що цифра від Мінсоцполітики суттєво занижена. Наприклад, багато мешканців Маріуполя повернулися. Це ті, хто приїздили в Запоріжжя, сподівалися, що все заспокоїться, але не знайшли роботи в Запоріжжі й повернулися до Маріуполя", - зауважив Лишенко.

За словами депутата Запорізької обласної ради, подібна ситуація спостерігається з окупованою територією Запорізької області. Чимало людей не змогли знайти постійне місце проживання чи працевлаштуватися в Запоріжжі, а їхні домівки на тимчасово окупованій території залишилися неушкодженими. Люди повертаються, оскільки там є можливість знайти роботу. Хоча рівень життя на окупованій території нижчий, ніж на вільній частині України, але для багатьох вирішальним чинником є наявність власного житла, що звільняє від турбот про орендну плату чи пошук тимчасового житла.

"У цьому випадку Мінсоцполітики трохи лукавить з метою приховати реальний стан справ і реальні проблеми з вимушено переміщеними особами, які були позбавлені належного захисту та навіть фінансової підтримки. Коли людей позбавляли цих двох тисяч гривень допомоги лише через те, що вони мають дохід 9 тис. на людину в сім'ї", - наголосив Лишенко.

  • Мінсоцполітики повідомило, що близько 1 тис. громадян повернулися на тимчасово окуповані території. Станом на 2 грудня в Україні було офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
окуповані території
внутрішні переселенці
Читайте також:
Ракета-дрон Паляниця
Автор Тетяна Нижник
11 грудня, 2024 середа
У Defense Express припустили, чим Сили оборони уразили два обʼєкти на території РФ
Валерій Маркус
Автор Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади
Сергій Марченко
Автор Катерина Єсікова
11 грудня, 2024 середа
Марченко спрогнозував, як довго Україна зможе тримати оборону в разі припинення допомоги від США
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.5
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 грудня
10:00
OPINION
Усі російські війни — це війни за газ. В Україні та Сирії теж
09:52
Гелікоптер Black Hawk
У Чехії збирають $3 млн на гелікоптер Black Hawk для ГУР
09:51
світло
Росія атакувала енергетику: Укренерго збільшило обсяги відключень
09:43
Наживо
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ обстрілює Україну: триває ракетна атака. В кількох містах чули вибухи
09:38
Ексклюзив
Покровськ
Росіяни свідомо завдають ударів по цивільних: в Донецькій обласній поліції розповіли про ситуацію в Покровській громаді
09:21
Лідер основної опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мен
Опозиція у Південній Кореї вимагає повторного голосування за імпічмент президента Йоля
09:03
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 210 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 51 атаку
08:38
Літак. авіація, Польща
Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ
08:31
Херсонська область
Окупанти скинули вибухівку із дрона на автомобіль у Херсоні: є постраждалі
08:18
поїзд в Карпати
З 15 грудня Укрзалізниця запускає потяг "Київ-Будапешт": квитки уже в продажу
08:15
військовий ліцей
Військова підготовка, рекрутинг та управління: Драпатий оголосив масштабну трансформацію Сухопутних військ
08:00
OPINION
блог Лариса Волошина
Люди Асада у команді Трампа
07:51
Росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкоджено приватні будинки, ЛЕП і газогін
07:25
втрати окупантів
РФ втратила за добу 1390 окупантів, 5 танків і 31 бронемашину
07:08
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін не буде присутнім на інавгурації Трампа, - ЗМІ
06:57
Аеропорт Алеппо
Аеропорти Дамаска та Алеппо відновили роботу за спецдозволом
06:46
Оновлено
Чорне море
У Чорному морі - три носії "калібрів"
06:41
Між Чопом та Ужгородом триває активна фаза будівництва євроколії
Атеш: Окупанти репресують працівників Кримської залізниці під керівництвом ФСБ
06:38
Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін
Китай продовжує допомагати РФ із легітимізацією захоплень українських територій, - ISW
06:31
Сергій Тігіпко
АМКУ надав дозвіл Сергію Тігіпку на придбання Ідея Банку
06:20
нафта
ISW: Індія продовжує зміцнювати економічні відносини з Росією попри свої намагання відмовитись від проросійської риторики
05:59
Анонс
Ілля Крупський, Ворскла, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 17-го туру
05:53
протести в Грузії
Протести в Грузії: США запровадили обмеження для представників влади
04:47
Інфографіка
Крістіан Біловар та Шеральдо Беккер (праворуч), Реал Сосьєдад - Динамо
Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 6-ї поспіль поразки "Динамо"
04:03
"Відьмак 4"
Розробники показали перший трейлер гри "Відьмак 4"
03:39
Зеленський, Трамп
Трамп виступив за розміщення іноземних сил в Україні для моніторингу режиму припинення вогню, - The Wall Street Journal
02:23
Томас Бах, Володимир Путін
У МОК відповіли, коли росіянам дозволять виступати під своїм прапором
01:31
Дональд Трамп
Трамп виступив "категорично проти" далекобійних ударів по території РФ, Білий дім відповів
01:09
Війна з Росією, ЗСУ
ЗСУ ризикують потрапити в оточення на півдні від Курахового, командувача ОТУ "Донецьк" зняли з посади, - DeepState
00:50
Олександр Усик
Усик прибув у Саудівську Аравію на реванш з Фʼюрі
00:24
Георгій Бущан (праворуч), Реал Сосьєдад - Динамо
"Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" та втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи
2024, четвер
12 грудня
23:53
Назар Волошин (попереду), Реал Сосьєдад - Динамо
"Реал Сосьєдад" - "Динамо" 3:0: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
22:59
Литва прапор
Українські військові інструктори пройдуть навчання у Литві наступного року
22:19
Джо Байден
ППО, артилерія та дрони: Байден схвалив новий пакет допомоги Україні
21:56
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Одночасні дії демократій значно послаблять тоталітарні режими, влада України має вжити дій для об'єднання партнерів, - Безсмертний
21:02
Зрив опалювального сезону в Кривому Розі: роботи з відновлення виконані на 90%
20:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Шанс перемогти Росію на полію бою: українські виробники закликають зняти заборону на експорт зброї. Колонка Сергія Згурця
20:21
книга року
BBC Україна оголосила переможців премії Книга року 2024
20:05
OPINION
Про біженців: позиція "Очі не бачать — серце не болить" тимчасова
19:47
ГУР
"Країни Росія не існує": ГУР атакувало сервери держдуми і конституційного суду РФ, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV