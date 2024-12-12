На тимчасово окуповані території повернулися близько 1 тис. українців, – Мінсоцполітики

Про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Станом на 02.12.2023 було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. За даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 01.11.2024 до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тис. осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку)", – розповіли у відомстві.

Там пояснили, що з 29 тис. осіб на тимчасово окуповані території повернулася лише одна тисяча, тоді як більшість – на "умовно безпечні території", а ще частина – на території, де тривають бойові дії.

"До цієї кількості входять українці, які поверталися до будь-якого з регіонів країни, зокрема, й тих, які вважаються умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо). З цих 29 тисяч одна тисяча повернулись на ТОТ; 18,9 тисячі – на умовно безпечні території; 9 тисяч – території можливих бойових дій", – уточнили в Мінсоцполітики.