Миттєвого переходу до європейського рівня життя не буде, - нардеп Галайчук

Про це сказав народний депутат України Вадим Галайчук у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Підтримка громадянами курсу України на вступ до Європейського Союзу сьогодні є переважно емоційною. Насправді не так багато громадян знають у деталях, що передбачає процес євроінтеграції, які його основні пріоритети та як саме він відбувається. Водночас вони хочуть євроінтеграції, сподіваючись на покращення життя вже сьогодні. І при цьому бажають, щоб звичний для них рівень життя щонайменше не погіршувався.

Це, до речі, є дуже серйозною проблемою для багатьох країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу: як правильно організувати комунікацію, адже процес є складним. Реформи, як правило, не бувають легкими і часто вони болісні. Але їх необхідно здійснювати, щоб відповідати всім високим європейським стандартам", - зазначив Галайчук.

За словами народного депутата України, миттєвого переходу до європейського рівня життя не буде.

"Я переконаний, що абсолютна більшість громадян це добре розуміє. Однак ті умови, в яких наразі живуть українці, а також титанічні зусилля нашого суспільства щодо захисту країни й виживання - усе це, безумовно, накладає емоційний відбиток. Ми, очевидно, недопрацьовуємо в комунікації, і саме тут потрібно суттєво покращувати роботу", - додав Галайчук.