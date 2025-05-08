Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 9 травня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 9 травня, у низці областей України прогнозується дощова погода. У Карпатах очікується мокрий сніг
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. Також у Карпатах прогнозується мокрий сніг. На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях - без істотних опадів.
Температура повітря на заході, півночі та на значній території центральних областей України буде у межах +10...+14 °C. У південній частині +12...+16 °C, на Запоріжжі до +18 °C, в Криму +17...+20 °C. У східних областях очікується 16...+21 °C.
Яка погода буде у Києві
У столиці 9 травня можливі опади. Температура повітря - +10...+11 °C.
"Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях. Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів. Літа не обіцяю, проте денні +12...+18 °C все ж трохи комфортніші", - написала Діденко.
- 8 травня у більшості областей України очікується короткочасне припинення опадів. Температура повітря буде переважно комфортно, навіть визирне сонечко.
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