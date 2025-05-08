Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 9 травня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. Також у Карпатах прогнозується мокрий сніг. На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях - без істотних опадів.

Температура повітря на заході, півночі та на значній території центральних областей України буде у межах +10...+14 °C. У південній частині +12...+16 °C, на Запоріжжі до +18 °C, в Криму +17...+20 °C. У східних областях очікується 16...+21 °C.

Яка погода буде у Києві

У столиці 9 травня можливі опади. Температура повітря - +10...+11 °C.

"Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях. Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів. Літа не обіцяю, проте денні +12...+18 °C все ж трохи комфортніші", - написала Діденко.