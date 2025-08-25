"Момент тяглості правильних традицій": Нищук про протести під театром Франка

Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів на питання, чи кликали його вас бути третій раз голосом Майдану.

"Я думаю, що про це навіть не можна зараз думати і допускати такі речі, тому що ми зараз воюємо. Виступити і сказати свою позицію суспільство може, але думати, щоб це переросло у якийсь новий Майдан, вимагання якихось речей, – це дуже небезпечно, бо на цьому грає Росія", - сказав Нищук.

Він зазначив, що підтримує всіх, хто були на мітингах.

"Мене не було тоді навіть в країні, ми на гастролях були. Але це було біля театру Франка, тому… Абсолютно зрозуміла оця історія, яка вже має напрацьовану традицію. У нас же перший був порив в 1991 році, але саме Помаранчева революція 2004 року якраз зняла купа міфів, що голосуй, не голосуй, все одно отримаєш Януковича, Ківалова і так далі. Тобто, хто рахує, той і виграє. І от вперше українці заперечили цій історії, сказали: “Ні, ми так не допустимо”. Це подолання міфів, нав'язаних ще системою радянською тоталітарною. Далі – історія Революції Гідності. Це було неймовірно просто", - зазначив ексміністр.

Нищук додав, що зараз це продовжується: щось не так, люди зразу виходять.

"Юні, деякі навіть тільки чули про революції. Це момент тяглості правильних традицій. Тобто будь-яка влада в різні часи має знати, що тут ніхто терпіти не буде, що будь-яка ситуація крайньої несправедливості наразиться на те, що буде суспільний протест. Причому він буде такий серйозний, який не розженеш", - наголосив він.

Ексміністр зазначив, що спрацює тільки момент або домовленості, або виправлення ситуації.

"Революція Гідності чи Помаранчева Революція дали неймовірну кількість героїв, які, на превеликий жаль, і гинуть зараз. Під час хвилини мовчання 9-й ранку часто пишуть “активний учасник Революції Гідності”, “активний учасник двох революцій”, - сказав Нищук.

Він розповів випадок про тяглість протестів.

"Я люблю згадувати курйозний випадок, як в цьому моменті тяглості на Помаранчевій Революції, коли вже були приготовлені БТРи для розгону народу, я звернувся до людей, сказав, що у нас є інформація про небезпеку і попросив, щоб жінки, літні люди і діти покинули Майдан. А мені хтось каже: “Які тут діти?” Я їм показую купу учнівських квитків, школярів п'ятого класу, які з цікавості приходять чи з батьками, чи уроки прогулюють. Вони погубили учнівські квитки. Я відносив їх на поштамт, щоб вони змогли забрати.

Проходить час, 9 років, – стається Революція Гідності. До мене підходять дівчата, хлопці і кажуть, що вони студенти такого-то університету, їм по 18-19 років, і вони губили тут учнівський 9 років тому. Вони кажуть, що тоді вони справді не могли тут знаходитися, а тепер мають право тут захищати свою гідність. Тобто вони не розчарувалися. Це ж політики натворили там справ, а вони відчули правду, щирість, і прийшли на Майдан і через 9 років", - підсумував ексміністр.