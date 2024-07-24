МОН анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі для одного з вишів Запоріжжя

Про це йдеться на сайті МОН.

"Ліцензії МОН на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти - нерегульовані спеціальності. Класичний приватний університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 3401 особу. Натомість ліцензійний обсяг закладу налічував 165 осіб на рік", - йдеться у повідомленні.

Також виявлені порушення стосуються освітньо-наукових програм "Право" та "Правоохоронна діяльність".

"Освітньо-наукової програми "Право" на третьому рівні вищої освіти з ліцензованим обсягом 25 осіб на рік. Університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 42 особи. Освітньо-наукової програми "Правоохоронна діяльність" на третьому рівні вищої освіти з ліцензованим обсягом 20 осіб на рік. Ліцензійний обсяг було перевищено у 2022 році на 6 осіб", - зазначають у МОН.

Зазначається, що порушення виявлено в межах позапланової перевірки. Крім анулювання ліцензій, за фактами вищезазначених порушень відкрито кримінальні провадження. МОН сприятиме слідству.

"МОН надасть можливість аспірантам 2021, 2022 та 2023 навчальних років, яких було зараховано без порушення законодавства, у наступному році перевестися до інших закладів вищої освіти (у яких є ліцензія) для завершення свого навчання в аспірантурі", - зазначають у міністерстві освіти.