МОЗ розробляє законопроєкт щодо реформування МСЕК: основні моменти
Міністерство охорони здоров'я України фіналізує законопроєкт, яким пропонує внести зміни до процедури проходження Медико-санітарної експертної комісії
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Реформування експертизи – один із ключових етапів змін. Людина не повинна бігати за "підтвердженням" важкого діагнозу – критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими", - йдеться у повідомленні.
Водночас МОЗ пропонує перенести експертизу в кластерні й надкластерні лікарні, що, за задумом ініціаторів законопроєкту, має забезпечити доступність проходження для людини та покращити кадровий компонент комісій.
"Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обов'язковість використання ЕСОЗ для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників. Це дозволить зробити процес більш прозорим, і таким, що базується на вже наявних історичних медичних даних", - підкреслили у відомстві.
Документом також передбачено, щоб сімейний або лікуючий лікар могли направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії.
Також автори законопроєкту пропонують створити окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватимуть і в інших сферах.
"Пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання", - зазначили в МОЗ.
Там додали, що зміни не стосуватимуться статусу особи з інвалідністю з визначенням відповідної групи, не змінюватимуть соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та процес проведення медико-соціальної експертизи для дітей.
- За даними МОЗ, за результатами перевірок МСЕК 3,5 тис. справ щодо інвалідності чоловіків було скеровано на перегляд.
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