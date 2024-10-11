Ляшко про перевірки МСЕК: 3,5 тис. справ щодо інвалідності чоловіків було скеровано на перегляд

Про це повідомив очільник відомства Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, під час перевірок приблизно 19 тис. справ було скеровано в центральну МСЕК, із них 3,5 тис. справ було скеровано на перегляд.

"І далі ці справи відпрацювали разом із правоохоронними органами. Результати цих переглядів ми бачимо сьогодні з врученням підозр тим людям, які проводять певні маніпуляції, які призводять до того, що хтось незаконно отримує інвалідність", - сказав Ляшко.

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Він також повідомив, що МОЗ відстежує понад 3 тис.скарг щодо роботи МСЕК і проводить перевірки.

"І по Хмельницькому МСЕК, наприклад, за результатами скарг було надіслано перевірку і було поінформовано голову обладміністрації, тому що ми бачили, що там були проблеми. І результати ми бачили минулого тижня", - сказав він.

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Ляшко також повідомив, що МОЗ винесло на громадське обговорення законопроєкт щодо роботи МСЕК.