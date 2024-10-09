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Що робити, якщо МСЕК вимагає гроші від пацієнта за встановлення групи інвалідності: пояснення адвоката

Юлія Юліна
9 жовтня, 2024 середа
16:12
Суспільство

Нині в Україні побільшало випадків вимагання неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності під час проходження Медико-санітарної експертної комісії

Зміст

Про те, як убезпечити себе від хабарництва при проходженні МСЕК для встановлення групи інвалідності, в ефірі Еспресо розповів адвокат Адвокатського об’єднання "Актум" Руслан Сейдаметов.

Наскільки масштабними є збитки держави від корумпованості МСЕК

"Збитки для держави зараз порахувати важко. Це треба проводити відповідні перевірки роботи МСЕК. Ну, в принципі, якщо проводити перевірки роботи МСЕК щодо надання неправомірних інвалідностей, то я думаю, треба починати з чиновників, суддів, прокурорів, оскільки у них високі заробітні плати, і вони отримують завдяки цьому чималу пенсію", - сказав адвокат.

За його словами, під час перевірок варто було б встановити, хто з чиновників, у якому році та на яких підставах отримав першу чи другу групи інвалідності, з’ясувати, чи відповідає діагноз наданій групі. Виходячи з цього можна буде підрахувати збитки державі внаслідок неправомірної виплати пенсій.

Чим регламентовані правила проходження МСЕК і на якому етапі найчастіше виникають корупційні ризики

Руслан Сейдаметов зазначив, що правила проходження МСЕК регламентовані постановою Кабінету Міністрів України №1317.

Корупційні ризики можуть виникати безпосередньо з моменту подання пакета документів на оформлення інвалідності у воєнний час. Ідеться про невідповідні або неправильно зазначені діагнози.

Також однією з головних проблем під час проходження МСЕК є відсутність визначених часових рамок, тобто граничного терміну розгляду документів. Так звана жива черга, відповідно до якої в межах робочого часу МСЕК розглядає надані документи, дає змогу чиновникам вдаватися до шантажу та зловживань. Наприклад, пацієнту можуть повідомити, що до його документів черга дійде у кращому випадку через пів року, а то й через рік, але є можливість просунутись у черзі за гроші. 

На думку адвоката, впровадження електронної черги розв’язало б цю проблему.

Як можуть допомогти адвокати

За словами Руслана Сейдаметова, якщо людину поставили на проходження МСЕК, приміром, через дев'ять місяців, адвокати можуть написати скарги, запити, пришвидшити цей процес.

Якщо проблема в документації, тут адвокати допомогти не можуть. Людині потрібно буде заново проходити обстеження, лягати на стаціонарне лікування, підтверджувати свої діагнози й знову йти на МСЕК для встановлення групи інвалідності.

Чи побільшало корупційних ризиків у зв'язку з війною та що робити, якщо МСЕК вимагає гроші від пацієнта

"Зараз у нас тривають війна й мобілізація. Зросло навантаження на МСЕК через те, що багато військовослужбовців і мирних мешканців під час обстрілів отримують травми. Також є така категорія громадян, яких життя підштовхнуло до того, що треба йти отримувати групу інвалідності, щоб рідні та близькі отримали відстрочку від мобілізації. І тому зараз навантаження на комісії у нас зросло, а штат МСЕК у принципі не збільшився", - розповів адвокат.

Він порадив пацієнтам звертатися за консультацією до адвоката, який ґрунтовно проаналізує усю документацію, надасть допомогу й складе покроковий алгоритм дій. У разі необхідності адвокат також допоможе оскаржити висновок МСЕК у досудовому або судовому порядку. На оскарження висновку є 30 днів.

"Якщо МСЕК вимагає гроші від пацієнта, рекомендуємо звертатися в Національну поліцію, у Службу безпеки України або в Держбюро розслідувань для того, щоб зафіксувати ці факти вимагання неправомірної вигоди й притягти винних осіб до відповідальності", – резюмував Руслан Сейдаметов.

Теги:
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Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
корупція в Україні
Війна з Росією
Воєнний стан
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