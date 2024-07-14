На Черкащині 13 липня потонули 4 людини

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, за даними рятувальників, на Звенигородщині потонули чоловік 1989 року народження та жінка 2003 року народження.

"Водолази ДСНС виявили тіла, доправили їх до берега та передали поліції. На Золотоніщині потонула жінка 1996 року народження. Місцевим населенням жінку витягнуто з води на берег, де працівники швидкої констатували смерть", - кажуть в ДСНС.

Також ще один випадок стався у селі Софіївка Черкаського району. Вода забрала життя чоловіка 1980 року народження.

Рятувальники нагадують та закликають дотримуватись правил поводження на воді.