На Донеччині під час купання в ставку потонув 15-річний хлопець

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що подія сталася ввечері 11 червня в селищі Копані Покровського району. Там під час купання зник 15-річний хлопець.

Водолази ДСНС знайшли тіло підлітка, витягли на берег та передали представникам поліції.

"Вода не пробачає помилок! Дотримуйтеся правил безпеки під час перебування на водоймах і обов’язково говоріть про це зі своїми дітьми", - йдеться у повідомленні ДСНС.