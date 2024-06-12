На Донеччині під час купання в ставку потонув 15-річний хлопець
Увечері 11 червня в Донецькій області під час купання в ставку потонув 15-річний підліток
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що подія сталася ввечері 11 червня в селищі Копані Покровського району. Там під час купання зник 15-річний хлопець.
Водолази ДСНС знайшли тіло підлітка, витягли на берег та передали представникам поліції.
"Вода не пробачає помилок! Дотримуйтеся правил безпеки під час перебування на водоймах і обов’язково говоріть про це зі своїми дітьми", - йдеться у повідомленні ДСНС.
- З 3 по 9 червня в Україні на воді загинули щонайменше 23 людини, серед них 4 дітей.
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