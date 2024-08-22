На Чернігівщині з каналізаційної шахти дістали тіла трьох людей
Рятувальники дістали тіла трьох людей з каналізаційної шахти у містечку на Чернігівщині: правоохоронці з'ясовують обставини трагедії
Про це інформує ДСНС.
Вказано, що трагедія сталася на території приватного будинку у Новгород-Сіверському. З каналізаційної шахти дістали тіла чоловіка 1975 р.н., жінки 1984 р.н. та їхнього 17-річного сина.
"Попередньо відомо, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, люди загинули", - йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
- Раніше в Ужгороді під час очищення каналізаційної системи однієї з багатоповерхівок в центрі міста виявили міну, яку спершу сприйняли за звичайний шматок металу.
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