На Чернігівщині з каналізаційної шахти дістали тіла трьох людей

Про це інформує ДСНС.

Вказано, що трагедія сталася на території приватного будинку у Новгород-Сіверському. З каналізаційної шахти дістали тіла чоловіка 1975 р.н., жінки 1984 р.н. та їхнього 17-річного сина.

"Попередньо відомо, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, люди загинули", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.