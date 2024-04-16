На фронті загинув колишній мер Лебедина Олександр Бакликов

Про це повідомили міський голова Тростянця Юрій Бова і голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

"Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов... Він щодня боровся за своє місто в за свою країну! Важко підібрати слова, якого Героя ми втратили!", - написав Бова у Facebook.

13 вересня 2022 року Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України.

"Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас", - написав тоді він.