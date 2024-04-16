На фронті загинув колишній мер Лебедина Олександр Бакликов
На війні з російськими окупантами загинув колишній міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він вступив до лав ЗСУ восени 2022 року
Про це повідомили міський голова Тростянця Юрій Бова і голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.
"Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов... Він щодня боровся за своє місто в за свою країну! Важко підібрати слова, якого Героя ми втратили!", - написав Бова у Facebook.
13 вересня 2022 року Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України.
"Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас", - написав тоді він.
- 15 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув сержант 59 бригади, громадський діяч, Павло Петриченко.
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