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На Івано-Франківщині та Волині запровадили графіки обмеження потужності через дефіцит в енергосистемі

Ксенія Золотова
13 листопада, 2024 середа
02:22
Суспільство світло

13 листопада з 07:00 до 20:00 у Івано-Франківській та Волинській областях для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП)

Зміст

Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго та Волиньобленерго.

Послідовно до вказівки Укренерго, графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада у Івано-Франківській та Волинській областях для промислових споживачів в обсязі 5 черг. 

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемах України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також через зниження температури.

Інформування підприємств про необхідність заощадження АТ "Прикарпаттяобленерго" населення в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств.

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 12 листопада, станом на 06:30 його рівень був на 4% вищим, ніж у цей самий час учора, 11 листопада..
     
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Волинь
Енергія
Івано-Франківська область
Енергетика
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