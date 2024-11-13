На Івано-Франківщині та Волині запровадили графіки обмеження потужності через дефіцит в енергосистемі
13 листопада з 07:00 до 20:00 у Івано-Франківській та Волинській областях для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП)
Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго та Волиньобленерго.
Послідовно до вказівки Укренерго, графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада у Івано-Франківській та Волинській областях для промислових споживачів в обсязі 5 черг.
Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемах України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а також через зниження температури.
Інформування підприємств про необхідність заощадження АТ "Прикарпаттяобленерго" населення в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств.
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